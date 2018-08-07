"В таких условиях?": скромная свадьба певицы Бьянки вызвала пересуды
Молодые расписались в Одинцовском районе Подмосковья. Певица была облачена в классическое свадебное платье в пол с пышной юбкой. Голову Бьянки покрывала длинная фата, украшенная кружевом. Жених для торжества выбрал клетчатый костюм серых тонов, белую рубашку и бабочку.
На празднике, который оказался весьма скромным, присутствовали лишь самые близкие. "Свадьба проходит в закрытом семейном кругу, гостей 15-17", – рассказал администратор артистки Максим Черный изданию StarHit.
Поклонники были ошарашены. Они принялись поздравлять молодоженов в Сети: "Ого тишина тишина😂😂и вуаля сюрприз ❤️счастья🙏🏻пуст у вас все будет xорощо🙏🏼 любви😘и много много ангелочек 👶🏻👧🏻👶🏻👧🏻👶🏻👧🏻🧒🏼(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Некоторые ожидали, что звезда отметит свадьбу с большим размахом: "Что то смутно вериться что это свадьба Бьянки....известная певица,и в таких условия свадьба ?!!!..."
О скором изменении своего семейного статуса артистка рассказала поклонникам еще шесть месяцев назад. Тогда исполнительница опубликовала в своем микроблоге снимок руки с обручальным кольцом. В комментариях звезда коротко написала: "Да!"
Отметим, что артистка много месяцев интриговала поклонников загадочными постами в Instagram. Она посвящала полные нежности публикации любимому, но не сообщала имени избранника.
Певице приписывали романы с коллегами по музыкальному цеху Никитой Легостаевым и Серегой. Эти разговоры возникали не просто так. Бьянка тесно сотрудничала с рэпером Серегой. Звезды записали несколько композиций и сняли клип. Ради этого вокалистка отказалась от участия в престижном международном конкурсе "Евровидение".
Работа стала настолько успешной, что артисты получили номинацию в категории "Дуэт года" на премии канала MusiсBox. Поклонники заметили, что вместе они смотрятся очень органично – вышла бы красивая пара. Как оказалось, сердце Бьянки завоевал талантливый гитарист Роман Безруков.
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