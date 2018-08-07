Костенко и Тарасов оставили новорожденную дочь у воды

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко опубликовали фотографию, на которой запечатлены возле водоема. Рядом они поставили коляску с новорожденной дочкой, и это не понравилось подписчикам пары, которые испугались, что та может укатиться прямо в воду.

прочитано 3581 раз