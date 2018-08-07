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"Совсем рехнулась": звезда "Дома-2" выходит замуж за незнакомца

Маргарита Овсянникова и Артем Сорока. Фото: nstagram.com/mmmargaaret
Участники телепроекта Марго Овсянникова и Артем Сорока решили стать мужем и женой. Молодые люди начали встречаться две недели назад.

Продолжение: Участнице "Дома-2" накануне свадьбы отрезали огромную грудь
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Во время еженедельного шоу "Пламя любви" 28-летний Артем собрался с духом, встал на одно колено перед 22-летней Маргаритой и сделал предложение, на которое та, не раздумывая, ответила согласием. Примечательно, что с того момента, как молодые люди объявили себя парой, прошло всего несколько недель.

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 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

"Это был для меня шок! До сих пор не могу поверить, что это произошло! Он предложил мне стать его женой, и я сказала, что согласна! Как вам такой поворот событий? Я самая счастливая! Запомню этот момент на всею жизнь😌", – написала Овсянникова в соцсетях сразу после съемок.

Пост звезда сопроводила фотографией, на которой она запечатлена вместе с избранником. Девушка держит в одной руке шикарный букет кремовых роз, а на другой демонстрирует помолвочное кольцо.

Поклонники Марго восприняли новость о скорой свадьбе настороженно. Многие отметили, что девушка слишком спешит, принимая предложения, по сути, от незнакомца, который к тому же имеет замашки домашнего тирана.

"Толком не повстречались уже предложение!!? Бред!! Фикция!!!", "Марго!!! Очнись!!! Клоака тебя засасывает!!!", "Рановато для ваших отношений я думаю....но в любом случае счастья вам", "Они расстанутся через пару недель, какое предложение пф",  "Марго ты всякое в жизни делала но это самый твой необдуманный шаг . От сороки кроме унижений и побоев ты ничего не увидишь . Беги от него скорее . Ты че совсем рехнулась ? Тебе только 22 года . Опомнись !!!!!👎🏿👎🏿👎🏿☹️☹️☹️ (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали пользователи Сети.

Интересно, что коллеги пары по телестройке также не обрадовались за новоиспеченных жениха и невесту. Некоторые герои реалити-шоу предположили, что Артем и Марго решили сочетаться узами брака ради конкурса "Человек года", финалисты которого получают ценные призы.

Автор: Руслана Алексеева7 августа 2018, 15:27
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