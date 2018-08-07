"Совсем рехнулась": звезда "Дома-2" выходит замуж за незнакомца

Участники телепроекта Марго Овсянникова и Артем Сорока решили стать мужем и женой. Молодые люди начали встречаться две недели назад.

Во время еженедельного шоу "Пламя любви" 28-летний Артем собрался с духом, встал на одно колено перед 22-летней Маргаритой и сделал предложение, на которое та, не раздумывая, ответила согласием. Примечательно, что с того момента, как молодые люди объявили себя парой, прошло всего несколько недель.

"Это был для меня шок! До сих пор не могу поверить, что это произошло! Он предложил мне стать его женой, и я сказала, что согласна! Как вам такой поворот событий? Я самая счастливая! Запомню этот момент на всею жизнь😌", – написала Овсянникова в соцсетях сразу после съемок.

Пост звезда сопроводила фотографией, на которой она запечатлена вместе с избранником. Девушка держит в одной руке шикарный букет кремовых роз, а на другой демонстрирует помолвочное кольцо.

Публикация от Маргарита Овсянникова (@mmmargaaret) 5 Авг 2018 в 10:34 PDT

Поклонники Марго восприняли новость о скорой свадьбе настороженно. Многие отметили, что девушка слишком спешит, принимая предложения, по сути, от незнакомца, который к тому же имеет замашки домашнего тирана.

"Толком не повстречались уже предложение!!? Бред!! Фикция!!!", "Марго!!! Очнись!!! Клоака тебя засасывает!!!", "Рановато для ваших отношений я думаю....но в любом случае счастья вам", "Они расстанутся через пару недель, какое предложение пф", "Марго ты всякое в жизни делала но это самый твой необдуманный шаг . От сороки кроме унижений и побоев ты ничего не увидишь . Беги от него скорее . Ты че совсем рехнулась ? Тебе только 22 года . Опомнись !!!!!👎🏿👎🏿👎🏿☹️☹️☹️ (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали пользователи Сети.

Интересно, что коллеги пары по телестройке также не обрадовались за новоиспеченных жениха и невесту. Некоторые герои реалити-шоу предположили, что Артем и Марго решили сочетаться узами брака ради конкурса "Человек года", финалисты которого получают ценные призы.