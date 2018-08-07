Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
О том, что Иосиф Кобзон покинул столичную клинику, сообщил Telegram-канал 112. По информации источника, состояние прославленного артиста по-прежнему вызывает опасения у врачей, однако было решено оказывать ему помощь дома.
Напомним, что Кобзон был госпитализирован 20 июля. Певца без сознания доставили в одну из московских клиник. Медики пытались стабилизировать состояние артиста, но 27 июля ему стало хуже – певца будто бы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день он якобы впал в кому.
Вскоре выяснилось, что информация не соответствует действительности. Общественность успокоила сестра Кобзона. В интервью Гелена пояснила, что госпитализация легендарного исполнителя была запланированной.
"У брата онкологическое заболевание, каждые три месяца он проходит обследование. Сейчас пришло время делать иммунотерапию. Из-за медицинских показаний ее нужно проводить не в домашних условиях, а в клинических", – рассказала она.
При этом Гелена не стала скрывать, что состояние артиста оставляет желать лучшего: "Еще накануне он переболел гриппом. Пришлось пить антибиотики – организм ослаб".
Иосиф Кобзон больше десяти лет борется с онкологией. В 2004-м ему сделали первую операцию, в 2009-м – вторую. Певец предпочитал не распространяться о смертельно опасном заболевании, а недавно принял участие в передаче "Пусть говорят", посвященной борьбе с раком. Кобзон заявил, что важно следить за здоровьем.
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