"Сбавь обороты": Лобачевой посоветовали молчать об убийстве Марьянова

После смерти актера Дмитрия Марьянова его некогда сожительница Ирина Лобачева сделала ряд громких заявлений. Фигуристка во многом обвиняет вдову актера Ксению Бик.

В марте 2018 года Лобачева в программе "Пусть говорят" сообщила, что в семье Дмитрия и Ксении было не все гладко. Якобы брак стоял на пороге краха, и артист собирался разводиться. Кроме того, фигуристка считает, что Бик могла поспособствовать кончине супруга. По ее мнению, это могло быть отравление. "Может, таблетками... Да хоть ядом! Иначе откуда эти красные пятна, которые появились на лице Димы незадолго до смерти!" – заявила Лобачева, а после добавила, что дочь Анфиса, которую воспитывал Марьянов, ему не родная.

Член Общественного совета столичного Главка МВД, юрист Александр Хаминский, который был лично знаком с актером, его супругой и дочерью, критически относится к высказываниям фигуристки. Он рассказал корреспонденту Dni.Ru, что семья Дмитрия Марьянова производила самое положительное впечатление: в компаниях друзей появлялись вместе, часто готовили музыкальные номера, основным посылом которых, была идея крепкой семьи. "Они все втроем, правая рука вверх, сжаты в кулаке, скандировали: "Пока мы едины, мы непобедимы!" – это они пели про свою семью. И никаких семейных проблем, тем более, как говорит Ирина Лобачева, что семья шла к краху, я не видел вообще. Если бы не злоупотребления алкоголем со стороны Дмитрия Марьянова, то это вообще была бы образцово-показательная семья", – вспоминает совместный вечер с семьей артиста Хаминский.

По словам Александра Михайловича, Бик во всем поддерживала Марьянова. Она, как никто другой, старалась помочь супругу избавится от пагубного пристрастия: "И я видел, что Ксения, абсолютно грамотно, будучи психологом, кандидатом психологических наук, оказывала Дмитрию всяческую помощь и поддержку и как жена и как психолог".

Общественник полагает, что громкие заявления Ирины Лобачевой вызваны давней обидой. "Мы же понимаем, что Дмитрий от Ирины ушел к Ксении. Почему сейчас всплыли эти обиды?" – рассуждает Хаминский. Эксперт подозревает, что именно вопрос наследства послужил катализатором. Возможно, Ирина рассчитывала, что у артиста есть завещание, в котором она или ее сын могли бы быть указаны: "Как она говорит: "Мы раз в несколько месяцев с Дмитрием либо созванивались, либо встречались", возможно, ей казалось, что это позволяет ей рассчитывать на долю в завещании".

Хаминский заметил, что на месте Лобачевой он бы "сбавил обороты своих заявлений" хотя бы в память о Марьянове, с которым она два года была в отношениях. Также Александр Михайлович хотел бы напомнить, что любые слова Ирины в СМИ, дают право Ксении обратится в суд за защитой чести и достоинства, и он, как юрист, готов оказать вдове Марьянова содействие в этом вопросе.