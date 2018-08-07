Положение униженного Жигунова резко ухудшилось

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле о банкротстве кинокомпании "Прайм-тайм", генеральным директором и главным собственником которой является актер и продюсер Сергей Жигунов. Он был вынужден передать в залог права на девять лент, созданных в его центре.

Согласно условиям мирового соглашения по банкротству компании "Прайм-тайм" перед исполнением обязательств по выплате долга перед одним из кредиторов – предпринимателем Сергеем Обидиным – Сергей Жигунов передал ему в залог исключительные права на девять художественных фильмов, передает РИА Новости. В их число вошли, в частности, сериалы "Королева Марго", "Графиня де Монсоро" и "Сердца трех".

Кроме Сергея Обидина, которому компания задолжала порядка 13,5 миллиона рублей, в деле фигурируют Евгений Шингарев и инспекция Федеральной налоговой службы, задолженность перед которыми составляет 233 тысячи и 1,1 тысячи рублей соответственно. При этом самый крупный долг "Прайм-тайм" должен погасить до 31 января 2019 года. В противном случае кредитор будет иметь возможность обратить взыскание на заложенные кинофильмы во внесудебном порядке.

Однако на этом положение Сергея Жигунова ухудшаться не перестало. В частности, столичный арбитражный суд продолжает рассматривать дело о банкротстве самого актера. Оно было возбуждено по заявлению Сергея Обидина. Изначальная сумма – семь миллионов рублей – была основана на решении Останкинского суда, который взыскал с актера долг по договору займа. На одном из заседаний представитель предпринимателя рассказал, что Жигунов погасил половину этой суммы.

При этом представитель актера на суде сообщил о его платежеспособности. В качестве доказательств он передал суду копии свидетельств о праве собственности на четыре земельных участка рыночной стоимостью более 2,5 миллиона рублей и на автомобиль 2015 года выпуска, который, по словам юриста, стоит от полутора до двух миллионов рублей. Также он сообщил, что у Сергея Жигунова есть права требования по трем исполненным договорам на общую сумму в 46 миллионов рублей.

Однако если деньги не найдутся до нужного срока, а кредитор не захочет откладывать время погашения задолженности, актер может остаться без исключительных прав на созданные в его кинокомпании ленты, а в случае неблагоприятного исхода по делу о личном банкротстве и вовсе будет вынужден признать себя неплатежеспособным.