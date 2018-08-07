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Мороз по коже: беременная Собчак страшно воет по ночам

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Переехавшая на ПМЖ в Киев Мария Максакова теперь говорит и пишет исключительно по-украински. Беременная вторым ребенком Ксения Собчак на мове пока только поет. Вернее, воет.

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В Stories на странице телеведущей в Instagram появилось видео, на котором запечатлено, как Собчак подпевает знаменитой композиции украинской группы "Океан Ельзи" под названием "Друг". Причем Ксюша постаралась скопировать голос лидера коллектива Святослава Вакарчука. В ноты при этом она ни разу не попала, и от ее пения, похожего на страшный вой, у многих слушателей мороз по коже. 

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Видео записано в темноте, лиц почти не видно, зато скулеж Ксюши можно оценить в полной мере. Интересно, таким же голосом она пела колыбельные сыну Платону?.. Кстати, сейчас, как говорят в окружении Ксюши, она снова ждет ребенка. Значит, впору учить новые песенки, хотя бы и на украинском языке.

Примечательно, что к Украине Ксюша испытывает особую симпатию. Накануне президентских выборов ухудшение отношений двух стран Собчак назвала главной геополитической катастрофой начала XXI века, ответственность за которую, по ее словам, лежит на российском руководстве.По мнению Ксюши, в отдельных компонентах Украина опережает Россию, а протесты на Майдане она считает признаком гражданского общества, якобы более развитого по сравнению с нашей страной. 

При этом группы "Океан Ельзи", хиту которого подпевала Ксюша, негласно запрещена в России с 2013 года. Депутат питерского заксобрания Виталий Милонов даже призывал закрыть лидеру команды Вакарчуку въезд в нашу страну, поскольку музыкант "не скрывает своих националистических взглядов и выступает против введения русского языка вторым государственным языком Украины".

Автор: Иван Губкин7 августа 2018, 18:05
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