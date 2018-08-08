Брэд Питт подло обошелся с собственными детьми

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли обрастает новыми скандальными деталями. На этот раз стало известно, что актер оставил своих детей без материальной поддержки.

Джоли пожаловалась, что ее муж в течение полутора лет не переводил никаких "значимых" денег на содержание детей. Актриса намерена через суд добиваться выплат.

"Питт обязан выплачивать алименты на детей. Учитывая, что неофициальные договоренности об оплате расходов на детей не были соблюдены в течение более полутора лет, Джоли намерена подать иск", – сообщила адвокат артистки Саманта Блей Деджан. При этом в материалах дела не было определено ,что такое "значимая" поддержка.

Питт пока не отреагировал на очередной удар от жены. Однако, источник NBC, близкий к актеру, заявил журналистам, что Брэд выполнил свои обязательства.

Зато представители Джоли не молчат. Пресс-секретарь актрисы, рассказала, что цель нового иска Анджелины в том, что бы урегулировать все неудобные вопросы с Брэдом сразу, расчистив таким образом путь к нормальным отношениям после развода.

Публикация от анджелина джоли (@andjelina_jolie) 22 Янв 2016 в 10:52 PST

Напомним, Брэд Питт обвинил бывшую возлюбленную в тяжелых расстройствах психики. Якобы она подвержена мазохизму, болеет анорексией и страдает от биполярного расстройства личности. Анджелина Джоли в свою очередь утверждает, что ее муж алкоголик и нередко поднимал руку на детей. Обе звезды желают получить полную опеку над детьми, и если Питт еще готов к компромиссу, то Джоли непреклонна.

Брак голливудских звезд разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – у жены лопнуло терпение.