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Шоу-бизнес

Друг высказался о свадьбе Петросяна

Евгений Петросян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Писатель-сатирик Леонид Французов, являющийся близким другом и автором многих монологов Евгения Петросяна, дал откровенное интервью. Он высказался о разводе юмориста с Еленой Степаненко, а также о его помощнице Татьяне Брухуновой и новой свадьбе.

Продолжение: Степаненко в темных очках впервые высказалась о разводе
прочитано 9506 раз

По всей видимости, трещина прошла между Еленой Степаненко и Евгением Петросяном не только в личной жизни, но и в работе. Теперь артисты выступают порознь. К примеру, на недавней "Юморине", которая прошла в Сочи, они попросили организовать график так, чтобы не пришлось пересекаться. Говорят, Степаненко и Петросян почти не разговаривают. "Я общался с Леной Степаненко на "Юморине" – она цветет, по внешнему виду совсем не горюет. Развод идет ей на пользу", – сообщил сатирик Анатолий Трушкин.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Писатель Леонид Французов, автор многих монологов и друг Евгения Петросяна, оказался куда разговорчивее. Так, сатирик высказался о личной ассистентке юмориста, 29-летней Татьяне Брухуновой, которую называют причиной развода Петросяна и Степаненко. На Французова женщина не произвела впечатления. "Молодая девочка, в очках. Мне она показалась какой-то невзрачной, но кто знает, чем женщина может привлечь!" – сказал писатель.

Французов убежден, что у Петросяна буквально открылось второе дыхание, когда рядом появилась молодая помощница. "Евгений Ваганович не так давно сделал в Израиле несколько операций на сердце. Я переживал за него. После второй операции он мне сказал: "Я сейчас чувствую себя как юноша 18 лет!" Ну, думаю, понятно – молодая помощница, с ней он воспрял", – рассказал приятель юмориста.

Писатель не исключает, что Петросян снова задумает жениться. "А что ж такого? Может. Другое дело, если он зарегистрируется, опять придется потом делить имущество, которое останется от дележки со Степаненко. А делить там столько! Он мне как-то сказал, что сам не помнит, сколько у него квартир", – цитирует Леонида Французова сайт "Комсомольская правда".

Автор: Наталья Аряева8 августа 2018, 08:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

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