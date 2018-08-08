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Юлий Гусман заявил о цензуре в КВН

Юлий Гусман. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Участники команд Клуба веселых и находчивых сами знают границы шутки, им не нужна цензура. Член жюри и один из основателей клуба Юлий Гусман рассказал о секретах кухни КВН.
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Председатель жюри КВН разоткровенничался с журналистами накануне своего 75-летия. Юлий Гусман – не только строгий, но справедливый судья, он также режиссер и театральный постановщик, общественный деятель.

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Гусман напомнил, что в жюри КВН он заседает уже много лет. Он признает, что клуб – это заслуга Александра Маслякова и его команды. А работа у них тяжелая – ребята из регионов, как правило,  приезжают сырыми. 

"И речь не о цензуре, потому что цензуры нет – все знают границы шутки. И всегда знали. Простите мне несвойственный пафос – когда поступают на гранильную фабрику алмазы, это будут мутные камни, цвет которых нельзя угадать", – заявил Гусман в интервью "Комсомольской правде".

Режиссер подчеркнул, что пролезть в КВН по блату на его памяти никто даже и не пытался. Гусман утверждает, что даже разговоров таких не пытались начинать. И тем более Александр Масляков никогда не говорил жюри перед игрой, какая команда должна победить.

Председатель кавээновского жюри признался, что в жизни и в работе ему очень помогают познания в психиатрии. Он в свое время 3,5 года провел в сумасшедшем доме.  "Не подумайте плохого, я там диссертацию писал. А психиатрия, психология мне очень помогают. Иногда прочтешь чью-то статью, посмотришь передачу и думаешь: этим людям нужен психиатр", – отметил Гусман.

Режиссер подчеркивает, что увлечение КВН  замечательно. Понятно, что не все станут Гариками Харламовыми и Мишами Галустянами. Но в КВН будут участвовуют не только для популярности и для того, чтобы похохмить. Главное – для того, чтобы чувствовать себя командой, уверен Гусман.

Автор: Андрей Евлампиев8 августа 2018, 09:08
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