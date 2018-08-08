Стали известны подробности жестокого избиения звезды фильма "Такси"
Сами Насери и его брат Биби начали буянить в клубе. Они были в неадекватном состоянии – как утверждает Олег Казаков, возможно, не только от алкоголя. Мужчины на повышенных тонах разговаривали с официантом и распускали руки.
По словам Олега, который родом из Белоруссии, он и его друг пытались погасить конфликт. Они даже предлагали заплатить по счету компании "таксиста", в которой было около десяти человек. Свое вмешательство белорусы объяснили тем, что часто бывают в этом клубе и хорошо знают персонал, потому посчитали себя обязанными вступиться.
Позже Олег вышел на улицу и увидел, что Сами и его брат разговаривают на повышенных тонах с администратором и охранниками. Им не понравилось обслуживание, и они отказывались платить. По словам белоруса, он отпихнул "таксиста", когда тот начал хватать администратора за руки, и актер полез на него с кулаками, пишет "МК" со ссылкой на Telegram-канал Mash. Когда приехала скорая, актер с братом отказались от медосвидетельствования.
Руководство клуба подтвердило, что драка началась на улице, а зачинщиком был Насери. "Наскакивал на оппонентов, вот они и не выдержали", – заявили в администрации.
Сообщалось, что актеру сделали операцию в НИИ глазных болезней – у него образовалась обширная гематома вокруг глаза. Насери разместил пост в своем Instagram-аккаунте, отметив, что чувствует себя хорошо. Актер опроверг информацию о травме головы и поблагодарил тех, кто не поверил слухам о его тяжелом состоянии, отмечает EG.ru.
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