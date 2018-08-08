Приятель выступил с обличающим заявлением об изменах Петросяна

Артистический цех стоит на ушах из-за предстоящего развода Петросяна и Степаненко. Казалось, это самая крепкая пара среди юмористов, и на тебе. Как говорила героиня Ахеджаковой в фильме "Москва слезам не верит": "Если уж в Моссовете, то я не знаю..."

Святослав Ещенко много лет работал бок о бок с Евгением Петросяном – в "Смехопанораме", "Кривом зеркале" и "Петросян-шоу". Обо всем, что происходит в семье Евгения Вагановича, он знает не понаслышке.

"Я не вижу в факте развода ничего ужасного, – говорит Ещенко. – Ну разлюбили люди друг друга. Зачем им вместе оставаться? Только разводиться надо красиво. Конфликтов между ними я не наблюдал. Совместных номеров во время "Юморины" они уже много лет не делали, а общались между собой как нежные и любящие друг друга люди".

Слышал он и о супружеской неверности Петросяна. "Слухи об изменах Петросяна с некой блондинкой считаю досужим вымыслом, – обличил лжецов артист. – Я о них слышал пять или шесть лет назад, но они не подтвердились. И Татьяна Подольская, которая работала его ассистенткой, говорила о платонических чувствах к Евгению Вагановичу. Ваш брат папарацци, как обычно, все переврал", – цитирует Ещенко газета "Мир новостей".

Петросян преподал молодому коллеге дурной урок – 47-летний Ещенко тоже собирается расстаться с супругой. Для оформления последних формальностей 47-летний юморист ждет приезда сына. "Мы вместе прожили 20 лет, но она меня мучает и выносит мне мозг. Мне очень с ней тяжело. Это не спонтанное решение. Мы проверили свое намерение расторгнуть брак, прожив два года раздельно", – поделился Ещенко.