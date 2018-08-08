Звезда Сomedy Woman пригрозила разведенке Бузовой психушкой

Марина Федункив постоянно троллила Ольгу Бузову, глумилась над ней и подшучивала. Однако недавно что-то изменилось.

"Я стала добрее. Даже Олю Бузову перестала чуханькать в Instagram, потому что мне ее искренне жалко, – заявила Марина. – Поначалу да, стебалась над ней, но сейчас ее творчество несет какой-то болезненный характер. Оля все делает ради одного человека – ради мужа, который ее бросил. Она до сих пор пытается ему что-то доказать! И доказывает своей репутацией. Мне жаль, что она, наверное, в нашей стране замуж никогда не выйдет".

Федункив пояснила, почему она так считает: "Все мы понимаем, что "шоу" – ключевое слово! А я спрашивала у обычных парней, хотели бы они такую девочку, как Оля? Успешную, с деньгами. Никто не хочет. Пока не найдется человек, которого она полюбит с той же силой, как этого Тарасова, боюсь, это вообще может закончиться психушкой. Сойдет с ума. Не дай бог, конечно, но я искренне переживаю".

По мнению Марины, причина кроется в окружении, живущем за счет Ольги. "Ей просто накидывают разные трешовые идеи, говорят: "Ты богиня! Сделай то, сделай это..." Она и хватается за все. А что быстро вспыхивает, то быстро и гаснет. Что она будет делать, когда это все уйдет?" – задала риторический вопрос артистка.

Впрочем, она знает, что спасет несчастную Бузову. "Ей нужно время, чтобы произошла некоторая переоценка ценностей, щелчок в голове. Наверняка были люди, которые пытались помочь, но она вряд ли им поверила – думала, что они просто завидуют", – цитирует Федункив журнал "Телепрограмма".