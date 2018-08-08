Убитый горем Якубович прогнал жену

В этом году исполнилось бы 55 лет Сергею Супоневу. О некогда популярном телеведущем вспомнил Леонид Якубович, который признался: узнав о смерти коллеги, полдня не мог разговаривать и даже прогнал жену.

Сергей Супонев прославился благодаря таким детским и юношеским передачам, как "Зов джунглей", "Звездный час", "Марафон-15". В 2001 году он погиб, не справившись с управлением снегоходом. В 2018 году ему исполнилось бы 55 лет. О телеведущем вспомнили его сестра, певица Лена Перова, друзья и коллеги в беседе с журналистом Юрием Дудем.

Ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал, что Сергей Супонев когда-то предложил стать его кумом, и он согласился. "Понимаете, как... Все воспоминания о Сереге настолько трепетно-теплые... Это я о мужике говорю и как мужик это говорю, и я знаю, что говорю. Они действительно такие светлые..." – признался расчувствовавшийся Якубович.

Из-за Супонева он перестал ходить на прощания. Смерть Сергея стала для него ударом. "Меня до такой степени шандарахнуло это по башке, я настолько был убит этим, что, по-моему, полдня вообще не разговаривал. Я до сих пор это очень хорошо помню. Подходит жена, и я говорю... (Якубович махнул рукой, как бы отгоняя кого-то. – Прим. ред.) И все. Больше меня никто не трогал – ни жена, ни дочь", – рассказал ведущий "Поля чудес".

Якубович подчеркнул, что не был дружен с Супоневым. "Мы не были друзьями, я не работал вместе с ним, но мы были хорошими, добрыми знакомыми – не более. Мы начали улыбаться, обниматься при встрече. Эти короткие моменты общения в результате привели к тому, что действительно я... Ну как лбом об стенку саданулся!" – сообщил Леонид Аркадьевич.

Он обратил внимание Дудя на то, что после смерти Супонева на телевидении перестали выходить детские передачи. "Вот был бы Серега – были бы программы. Я абсолютно убежден. И в кадр с ребенком не каждый может войти. И вообще, кто, где? Нету..." – заключил телеведущий.