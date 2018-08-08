Удел недоношенных и слабых: новорожденному малышу Кудрявцевой грозит кокон

В августе 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева станет мамой. Подробностей пока нет, но в окружении звезды говорят, что к радостному событию все готово.

Кудрявцева уже обустроила детскую для новорожденного и купила модную плетеную колыбельку стоимостью около 25 тысяч рублей. А первое время малышу предстоит спать в специальном коконе. Выглядит страшно, однако считается, что он принимает форму тела ребенка, "учитывая" анатомические особенности. Как выяснил журнал "Телепрограмма", цена приспособления – почти десять тысяч рублей.

Этот кокон – совместное изобретение французских кинезитерапевтов, остеопатов, перинатологов и других специалистов. Он призван обеспечить недоношенному малышу позу, близкую к условиям пребывания в материнской утробе. Кокон помогает сократить риск развития изменений формы черепа (плагиоцефалии), уменьшить проявление гастроэзофагеального рефлюкса, предотвратить колики, снизить мышечный тонус, уменьшить реакцию испуга.

Присматривается Лера и к няням. Больше всего ей нравятся внимательные и покладистые филиппинки, услуги которых стоят 65 рублей в месяц. На ребенке Кудрявцева экономить не собирается и готова обеспечить его всем самым лучшим.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 2 Июл 2018 в 1:49 PDT

Несмотря на возраст, Кудрявцева хорошо переносит беременность. Как писали Dni.Ru, об интересном положении телеведущей сообщил ее друг Андрей Малахов. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью, – заявил он. – А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше ее 28-летнего сына от первого брака, дива считает только плюсом". Кстати, сын Кудрявцевой тоже готовится к пополнению в семье, так что мамой и бабушкой она станет почти одновременно.