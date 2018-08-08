Знаменитый актер тайно женился после победы над раком
С начала этого года 34-летнего Андрея Гайдуляна стали замечать в компании артистки МХТ имени Чехова, 26-летней Александрой Велескевич. Пара отказывалась комментировать свои отношения, однако в июне актер признался, что долго не мог завоевать расположение девушки. Он был сражен ее красотой, чувством юмора и неприступностью.
Видимо, Гайдуляну удалось растопить сердце любимой – та согласилась выйти за него замуж. Как сообщает издание Super, они тайно поженились в Лас-Вегасе. Поговаривают, что церемония была очень скромной и прошла еще в мае.
Актеры тщательно скрывают факт бракосочетания. "Я не комментирую личную жизнь своего артиста. Все, что могу сказать: Андрей сейчас находится в Лос-Анджелесе, и у него все хорошо. А правда это или нет, решайте сами", – цитирует представителя Гайдуляна StarHit.
Судя по геолокации над последними снимками артиста в Instagram, Андрей много времени проводит в США. По этой причине поверить слухам о поспешной свадьбе очень легко.
Примечательно, что артист недавно развелся с Дианой Очиловой, отношения с которой длились с 2010 года. Влюбленные то расходились, то воссоединялись. В 2016-м они сыграли красивую свадьбу за границей.
Очилова поддерживала Гайдуляна, когда тот боролся с раком. А вскоре после того, как состояние звезды сериалов улучшилось, семья распалась, просуществовав чуть больше года.
Напомним, что в июле 2015 года Андрею Гайдуляну поставили страшный диагноз – "лимфома". Популярный актер перенес несколько курсов химиотерапии и обследовался в Германии. В последнее время, по словам Андрея, его ничто не беспокоит, однако он регулярно проверяется во избежание рецидива.
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