Знаменитый актер тайно женился после победы над раком

Андрей Гайдулян известный по сериалам "Универ", "Универ. Новая общага" и "СашаТаня" женился. Актер долгое время скрывал отношения с коллегой по цеху.

С начала этого года 34-летнего Андрея Гайдуляна стали замечать в компании артистки МХТ имени Чехова, 26-летней Александрой Велескевич. Пара отказывалась комментировать свои отношения, однако в июне актер признался, что долго не мог завоевать расположение девушки. Он был сражен ее красотой, чувством юмора и неприступностью.

Видимо, Гайдуляну удалось растопить сердце любимой – та согласилась выйти за него замуж. Как сообщает издание Super, они тайно поженились в Лас-Вегасе. Поговаривают, что церемония была очень скромной и прошла еще в мае.

Актеры тщательно скрывают факт бракосочетания. "Я не комментирую личную жизнь своего артиста. Все, что могу сказать: Андрей сейчас находится в Лос-Анджелесе, и у него все хорошо. А правда это или нет, решайте сами", – цитирует представителя Гайдуляна StarHit.

Публикация от Звездный мир (@world_stars_people) 21 Апр 2018 в 9:00 PDT

Судя по геолокации над последними снимками артиста в Instagram, Андрей много времени проводит в США. По этой причине поверить слухам о поспешной свадьбе очень легко.

Примечательно, что артист недавно развелся с Дианой Очиловой, отношения с которой длились с 2010 года. Влюбленные то расходились, то воссоединялись. В 2016-м они сыграли красивую свадьбу за границей.

Очилова поддерживала Гайдуляна, когда тот боролся с раком. А вскоре после того, как состояние звезды сериалов улучшилось, семья распалась, просуществовав чуть больше года.

Публикация от Дневники Знаменитостей (@diary.star) 24 Ноя 2017 в 7:47 PST

Напомним, что в июле 2015 года Андрею Гайдуляну поставили страшный диагноз – "лимфома". Популярный актер перенес несколько курсов химиотерапии и обследовался в Германии. В последнее время, по словам Андрея, его ничто не беспокоит, однако он регулярно проверяется во избежание рецидива.