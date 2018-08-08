"Любовь – самое главное в жизни": смелое заявление соперницы Ани Лорак

Мужа Ани Лорак Мурата засняли в обществе киевской тусовщицы и продавца брендовой одежды Яны Беляевой. А теперь выяснилось, что та прошла в финал престижного конкурса красоты.

Недавно в Сети появилось видео, на котором Мурата запечатлели в одном из киевских караоке-клубов в компании некой брюнетки. Муж Ани Лорак обнимал девушку и даже поглаживал ее по внутренней стороне бедра.

Позже появилась информация о том, что Мурат давно знаком с этой женщиной – даже снял для нее квартиру и оплатил несколько пластических операций. Выяснилось и имя женщины. Ею оказалась Яна Беляева.

Судя по страничкам в социальных сетях, Яна занимается продажей брендовых вещей. Между делом знойная брюнетка путешествует и веселится на вечеринках. А теперь стало известно, что Беляева прошла в финал конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная – 2018".

В рамках соревнования Яна ответила на несколько вопросов. Например, сделала смелое заявление о том, что для нее любовь. "Любовь – самое главное, что есть в нашей жизни. Но самое важное – любовь к своим родным и близким", – цитирует подругу мужа Ани Лорак сайт "Комсомольская правда на Украине".

Беляева считает себя "жизнерадостной, доверчивой, настойчивой". По ее словам, если не красота спасет мир, то женская мудрость и здравый смысл – точно. Яна призналась, что на нее произвела большое впечатление книга французского писателя Фредерика Бегбедера "Любовь живет три года".

Главный герой произведения убежден: любовь живет три года, после чего партнеры теряют интерес друг к другу. В финале он боится потерять обретенное счастье, ведь до третьей годовщины отношений остается ровно минута.