Звезда сериала "Ольга" похвасталась пышными формами в бикини

Алина Алексеева показала роскошное тело. Актриса опубликовала снимки с отдыха.

Алину прославила роль Ленки в сериале "Ольга". Благодаря яркой внешности Алексеева моментально запомнилась и полюбилась публике.

Особенно много у нее поклонников-мужчин. Фигура красотки, напоминающая песочные часы, не оставляет никого равнодушным. Красивое тело артистка приобрела благодаря любимому увлечению – стрипдансу.

В Instagram Алина опубликовала снимок: она позирует на берегу залива в откровенном бикини. Пышные формы артистки восхитили фанатов.

"Лучше в безопасных местах позируйте, жаль терять такую красоту😉", "Ты просто бомба!!!!", "У тебя идеальная фигура 😳👙", "Красивая грудь", "Очень хорошенькая", "Очень женственная фигура", – написали возбужденные пользователи соцсети в комментариях.

Публикация от Алина Алексеева (@alinastalina) 7 Авг 2018 в 4:21 PDT

Отметим, что Алексеева была фетиш-моделью. Она облачалась в тугие корсеты, чулки и туфли на шпильках, фотографировалась в таком виде и выставляла снимки в Сети.

Со временем девушку заметили, и Алина даже украсила обложку специализированного журнала. Будущая звезда была поклонницей Диты фон Тиз и копировала некоторые ее образы.

Сейчас Алексеева снимается в кино, так что времени на увлечения у нее нет. А недавно артистка открыла собственный ресторан, который специализируется на приготовлении мяса.