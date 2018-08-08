Пострадавшая Ангелина Вовк просит помощи после аварии

Актриса и телеведущая Ангелина Вовк требует справедливости. Она обвиняет сотрудников ГИБДД в некомпетентности.

Ангелина Михайловна стала жертвой ДТП. Артистка и ее пассажир не пострадали, однако железного коня немного помяло. В своем микроблоге звезда обратилась к поклонникам за помощью.

Телеведущая рассказала, что попала в аварию и посетовала на некомпетентных правоохранителей. Они назвали Вовк виновницей, с чем та категорически не согласна. Она готова доказать свою непричастность.

"Меня возмущает ситуация, когда солгавший нарушитель признан невиновным. Представитель ГИБДД сразу отстаивал права нарушителя. Я изучила схему движения и поняла, что они оба врут!" – рассказала Вовк в Instagram.

Телезвезда отметила, что у нее нет видеорегистратора, зато есть свидетель – во время происшествия рядом находилась приятельница. "Со мной в машине ехала моя коллега, но так как представители ГБДД всегда приезжают очень нескоро, она должна была уехать до их приезда. Но свидетель у меня есть (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка.

Публикация от Ангелина Вовк (@angelina_vovk) 7 Авг 2018 в 8:09 PDT

Поклонники посочувствовали Ангелине Михайловне и дали несколько советов: "Срочно купить видеорегистратор! Подлые мужики всегда винят женщин в нарушении правил... 🙈", "Необходимо было в объяснениях указать , что с Вами находился пассажир , а также ходатайствовать об истребовании видеофиксации с камер наблюдения , если таковые имеются на данном участке дороги . Если в настоящее время постановление вынесено , вы имеете право его обжаловать", "может рядом торговый центр есть и у них камера стоит, очень горько, что такое происходит с Вами".