Невеста променяла Кличко на молодого красавчика

Вездесущим западным папарацци удалось выяснить, кого 28-летняя актриса Хайден Панеттьери предпочла известному боксеру Владимиру Кличко. Новым избранником дивы оказался молодой перспективный актер, покоряющий вершины Голливуда.

Совсем недавно стало известно о расставании 28-летней голливудской актрисы Хейден Панеттьери и 42-летнего боксера Владимира Кличко. При этом информация о разладе в отношениях возлюбленных впервые появилась достаточно давно.

Так, месяц назад Панеттьери впервые попала в объективы папарацци без помолвочного кольца. Немногим позже все прояснилось окончательно: журналисты подловили Хейден в компании нового избранника – 28-летнего начинающего актера Брайана Хикерсона, передает издание Just Jared.

Стоит отметить, что парень только начинает строить свою карьеру в Голливуде. Его самую заметную роль на данный момент можно назвать партию офицера Уильямса в фильме "Магистр изящных искусств".

Публикация от Spletnik (@spletnik_ru) 6 Авг 2018 в 11:19 PDT

Напомним, что актриса из США Хейден Панеттьер и украинский боксер Владимир Кличко расстались после девяти лет отношений. Разрыв пары подтвердила мать Панеттьер. Женщина рассказала, что у бывшей невесты Кличко в настоящее время "происходит много нового в жизни".

Примечательно, что в 2014 году у Панеттьер и Кличко появилась дочь. Девочка получила интернациональное имя Кайя Евдокия.

После этого Хайден впала в жесткую послеродовую депрессию – она никак не могла смириться с тем, что сильно поправилась после родов. Дошло до того, что актрисе пришлось лечь в клинику, чтобы справиться с нервным срывом.