"Получила от него миллионы": Брэд Питт отбился от лживой Анджелины Джоли
43-летняя актриса Анджелина Джоли не намерена давать поблажек Брэду Питту и хочет идти до конца. Судебные разбирательства звездной пары , которые должны определить, с кем будут жить дети, продолжаются уже два года.
Недавно Джоли обвинила Питта в неуплате алиментов. "У него есть определенные обязанности. Но с самого момента подачи заявления на развод Брэд не выплатил никаких значительных алиментов", – говорила актриса в суде.
Питт, в свою очередь, не стал медлить и предоставил документы, согласно которым он исправно перечислял бывшей пассии деньги, передает издание People. Более того, по словам друзей актера сумма, обозначенная на бумаге, была в несколько раз больше той, на которую экс-супруг Джоли согласился изначально.
Напомним, ранее Брэд Питт обвинил бывшую возлюбленную в тяжелых расстройствах психики. Якобы она подвержена мазохизму, болеет анорексией и страдает от биполярного расстройства личности.
Анджелина Джоли, в свою очередь, утверждает, что ее муж алкоголик и нередко поднимал руку на детей. Обе звезды желают получить полную опеку над детьми, и если Питт еще готов к компромиссу, то Джоли непреклонна.
Брак голливудских звезд разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – у жены лопнуло терпение.
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