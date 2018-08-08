"Сними штору с себя": нежная Волочкова попала впросак

Балерина Анастасия Волочкова вновь заставила говорить о себе. Придирчивые поклонники обсуждают стиль звезды.

В своем Instagram танцовщица опубликовала на первый взгляд ничем не примечательное фото. На нем Волочкова – сама нежность: она запечатлена в белой гипюровой рубашке с коротким рукавом и глубоким декольте, и кружевных брюках в тон.

"Я очень люблю белый цвет. Во всем", – подписала звезда снимок. Казалось бы, нет в этой публикации характерных для балерины супер-шпагатов, обнажений и откровенных провокаций, однако подписчики Волочковой все равно нашли к чему прицепиться. Фолловеры решили дать звезде балета несколько уроков стиля, и делали они это не всегда вежливо и корректно.

"Кофтенка имеет место быть а брюки нет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Белый цвет это цвет невинности...а ты мягко сказать уже потасканная профурсетка, так что с этим цветом ты пролетела 😂", "Боже , Настя... сними эту штору с себя,,,,", "дикий ужас.. где вы беоете эти невозможные вещи...вы одеты не во времени ...", "Мне кажется вам больше подйдут пышные платья с круживами. Попробуйте, посмотрим как оно", - высказывались поклонницы.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 7 Авг 2018 в 10:14 PDT

Не осталась без внимания и обувь звезды на высокой платформе. Почитатели напомнили танцовщице, что ее натруженные ноги надо беречь и не усугублять проблемы с суставами хождением на каблуках. "И старые утюги на ногах! Ну где она это покупает? Обувь жуть", "Настя,ну почемуууу?! Почему опять эта обувь??!!!! Грубые башмаки", - писали пользователи Сети.

Отметим, среди комментаторов были и те, кто с пеной у рта доказывал, что талантливая Волочкова прекрасна в любом виде. "Здравствуйте, Анастасия Юрьевна!!!))) Очень красивый костюм, прямо как будто вы снова замуж собираетесь и примериваете на себя кружевные наряды)))", "Звезда моя – Анастасия, тебе к лицу белый цвет, ты в нем всегда благородна и торжественна как Царица Лебедь", - восхищались почитатели балерины.