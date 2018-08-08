"Любой день может стать похоронным": жена спасает тяжелобольного Гафта
Без малого весь выпуск Валентин Иосифович читал зрителям свои стихи. Поклонники заметили, что написанные артистом строки, пропитаны какой-то проникновенной грустью.
Многие почитатели решили, что поэзия Гафта такая печальная из-за тяжелой болезни звезды. В прессе неоднократно появлялись слухи о том, что самочувствие артиста стремительно ухудшается. Около трех лет назад он перенес тяжелую операцию на сердце. Однако сам артист никаких комментариев по этому поводу не дает.
"Если бы мне сказали, что в 82 года я буду кумиром поколения, я бы не поверил. Такие цифры пугают. 82 года – это уже такой возраст, когда и ходить к врачу жаловаться как-то неудобно. Тут любой день может стать похоронным, когда друзья придут и поплачут. Но мне не кажется, что мне 82. Я бы сейчас что-нибудь такое сделал, рванул бы куда-нибудь", – поведал Валентин Иосифович присутствующим в студии.
Жена артиста Ольга Остроумова первый читатель и главный критик стихов Гафта. Артистка отметила, что многие хвалят ее супруга, но обычно дифирамбы поют только те, кому что-то нужно от звезды. "Я же являюсь очень строгим читателем. Всегда поправляю, критикую. Говорю, что где-то нужно исправить рифму, а где-то строчка совершенно не та. Он, конечно, злится, ругается, но в итоге, все равно соглашается со мной", – поведала Остроумова.
Артист посетовал, что в последние несколько лет ему пришлось сократить количество проектов, в которых он задействован. Он отметил, что время беспощадно и в том числе, и к нему.
Супруга старается спасти легендарного Гафта от плохого настроения. Она неустанно желает любимому долгих лет жизни. "Гафт – это диагноз. Он большой артист и прочее, прочее, но это диагноз. Дай Бог ему здоровья, вот и все. Только о здоровье и прошу", – сообщила Остроумова.
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