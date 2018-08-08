"Любой день может стать похоронным": жена спасает тяжелобольного Гафта

Легендарный актер – 82-летний Валентин Гафт поделился воспоминаниями о самых ярких событиях своей жизни. Кумир поколения стал героем программы "Пусть говорят" Первого канала.

Без малого весь выпуск Валентин Иосифович читал зрителям свои стихи. Поклонники заметили, что написанные артистом строки, пропитаны какой-то проникновенной грустью.

Многие почитатели решили, что поэзия Гафта такая печальная из-за тяжелой болезни звезды. В прессе неоднократно появлялись слухи о том, что самочувствие артиста стремительно ухудшается. Около трех лет назад он перенес тяжелую операцию на сердце. Однако сам артист никаких комментариев по этому поводу не дает.

"Если бы мне сказали, что в 82 года я буду кумиром поколения, я бы не поверил. Такие цифры пугают. 82 года – это уже такой возраст, когда и ходить к врачу жаловаться как-то неудобно. Тут любой день может стать похоронным, когда друзья придут и поплачут. Но мне не кажется, что мне 82. Я бы сейчас что-нибудь такое сделал, рванул бы куда-нибудь", – поведал Валентин Иосифович присутствующим в студии.

Публикация от Eвгения Рассказова (@evgenya_rasskazova) 4 Авг 2018 в 6:25 PDT

Жена артиста Ольга Остроумова первый читатель и главный критик стихов Гафта. Артистка отметила, что многие хвалят ее супруга, но обычно дифирамбы поют только те, кому что-то нужно от звезды. "Я же являюсь очень строгим читателем. Всегда поправляю, критикую. Говорю, что где-то нужно исправить рифму, а где-то строчка совершенно не та. Он, конечно, злится, ругается, но в итоге, все равно соглашается со мной", – поведала Остроумова.

Публикация от Узнай свою судьбу и измени ее. (@oksana_migno) 31 Июл 2018 в 10:09 PDT

Артист посетовал, что в последние несколько лет ему пришлось сократить количество проектов, в которых он задействован. Он отметил, что время беспощадно и в том числе, и к нему.

Супруга старается спасти легендарного Гафта от плохого настроения. Она неустанно желает любимому долгих лет жизни. "Гафт – это диагноз. Он большой артист и прочее, прочее, но это диагноз. Дай Бог ему здоровья, вот и все. Только о здоровье и прошу", – сообщила Остроумова.