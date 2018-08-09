После борьбы с раком Юлия Волкова вышла замуж

Бывшая участница скандально известной группы "Тату" Юлия Волкова принимает поздравления. Артистка опубликовала фото, на котором запечатлена в белом платье и с букетом красных роз, из чего фанаты сделали вывод, что она вышла замуж.

О личной жизни Юлии Волковой мало что известно. После разрыва с отцом своего сына Самира Парвизом Ясиновым певица предпочитает не афишировать свои романтические отношения. Впрочем, недавно в интервью Лере Кудрявцевой на шоу "Секрет на миллион" Волкова призналась, что счастлива в отношениях с мужчиной, который чуть старше ее. Интересно, что певица не делит с избранником жилплощадь, потому что он живет в другой стране. Но общаются и видятся они регулярно.

Однако сейчас выяснилось, что отношения Волковой перешли на качественно новый уровень. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия опубликовала фотографию, где запечатлена в белом длинном декольтированном платье с открытыми плечами. В руках артистка держит букет красных роз, подвязанных белой лентой. "08.08.2018❤️❤️❤️Теперь я точно знаю, что мечты сбываются!!! Спасибо, Боженька за все🙏🙏🙏 #любовь #семья #навсегда (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала счастливая Волкова.

Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) 8 Авг 2018 в 1:25 PDT

Подписчики немедленно сделали вывод, что певица вышла замуж, и осыпали ее поздравлениями и комплиментами. "Юлечка, поздравляю от всей души 😊😍💋❤️будь счастлива", "Дай Бог Юль🙏🙌🏾Это очень хрупкий сосуд🌪Наслаждайтесь и цените друг друга❤️❤️", "Если это то, о чем я думаю, то поздравляю! Счастья и крепкой взаимной любви!!!", "Мои поздравления! Роскошная красавица!!!" – высказались фанаты.

Не остались в стороне и знаменитости. Так, режиссер Валерия Гай Германика написала: "Ооооо ВАУ ВАУ ВАУУУУУ КАКОЕ СЧАСТЬЕ КАКАЯ КРУТЬ ПОЗДРАВЛЯЮ!!!", а певица Таня Терешина, которая, к слову, тоже скоро выйдет замуж, поздравила так: "Юля, милая девочка, будь счастлива !!! Как красиво".

Ранее стало известно, что Юлия Волкова боролась с онкологическим заболеванием. Она узнала о том, что у нее рак первой стадии, когда проходила диспансеризацию. Причем певица поверила в свой диагноз – папиллярный рак – лишь когда увидела выписку врача. Юлия побывала в Германии и Израиле, но решила оперироваться в России, чтобы рядом были родные. Во время операции выяснилось, что у певицы особенности строения горла, поэтому оказался поврежден голосовой нерв, однако она смогла восстановиться и начать говорить.

В связи с тем, что у нее нет щитовидной железы, Волкова пьет гормоны, регулярно проходит УЗИ-обследования и сдает данные на онкомаркеры. "После болезни стала спокойно относиться к жизни. Сейчас мне все равно. Я ничего не рву. Я расставляю приоритеты", – заключила Волкова.

