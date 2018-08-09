"Дебилы и моральные уроды": Волочкова поиздевалась над россиянами

Анастасия Волочкова отдыхает на греческом острове Корфу. Скандально известная балерина жестко поставила на место всех своих ненавистников.

Не успела общественность прийти в себя от отпускных снимков Анастасии Волочковой на одном из турецких курортов, как артистка приготовила для неподготовленных россиян новую порцию фото с отдыха. На сей раз балерина расслабляется на греческом острове Корфу. Танцовщица уже продемонстрировала всей стране фотографии, на которых запечатлена в шпагате, причем как сидя на газоне, так и стоя на одной ноге.

Разумеется, подписчики не смогли не высказать своих впечатлений от увиденного. Однако их реакция не обрадовала Волочкову, потому что вскоре балерина разразилась язвительной, а местами и откровенно издевательской тирадой, направленной против хейтеров.

"Мои хорошие, будьте готовы к фото с пляжа.🤣 Я отдыхаю тут. Переживите, как можете, особенно тети.🤣 Берегите себя и свою форму. Заглядывайте в души и сердца свои, а не в мои мини трусики.🐒 Ну вот так. Форма моя позволяет мне их надевать и выглядеть роскошно.👍🏼 У меня грандиозные планы. Как же мне тут хорошо!🙏🏻 Золотые мои, не тратьте силы и время на злобу. Комменты дебилов и моральных уродов не читаю (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявила Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Авг 2018 в 8:46 PDT

Далее балерина сообщила, что отдыхает на "роскошной вилле", где в свое время проживал Онассис. "Тети. Берегите силы пережить мои шпагаты.👍🏼💃🏼 Но. Я ведь могу научить Вас, как это делать. Только вот, чтобы сделать это столь грациозно, надо сначала сделать 32 фуэте на мировых сценах, начиная с Большого и Мариинского театра.. И станцевать все классические балеты. Верю, многие смогут!" – иронично завершила свой пост Анастасия. Отметим, что балерине никто ничего не ответил. Артистка попросту запретила оставлять комментарии под этой публикацией.