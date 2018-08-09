Как бывший муж Бузовой борется с раком

О футболисте Дмитрии Тарасове рассказал его друг Александр Тарасов, более известный как рэп-исполнитель Т-killah. Артист сообщил, что спортсмен помогает другим в борьбе с раком и прочими серьезными заболеваниями, а также затронул тему его развода с Ольгой Бузовой.

Именно Ольга Бузова познакомила Александра Тарасова с Дмитрием Тарасовым. "Мне кажется, он открытый и ничего не придумывает. У него нет масок, он не входит в образ. То же самое у меня. Мы были естественными с самого начала. Мы давно познакомились и в каком-то смысле вместе росли. Сейчас же в нашем возрасте тяжело приобрести близкого друга", – отметил певец. При этом он подчеркнул, что они не являются родственниками.

Тарасов убежден, что футболист "очень хороший и добрый человек". К примеру, Дмитрий никогда никому не отказывал в помощи, особенно если дело касается здоровья. Он рассказал: "Я знаю, что очень многие болельщики к нему обращаются, когда у них заболевают родители, сестры, братья – рак или какое-то другое серьезное заболевание. Дима всегда помогает. Ему неважно, какая это сумма, он всегда всем помогает." Тарасов подчеркнул, что футболист об этом предпочитает не рассказывать, однако болельщики "Локомотива" его за это уважают.

Зашла речь и о разводе Тарасова с Бузовой. С Ольгой Александр знаком дольше, но после расставания супругов он принял сторону Дмитрия и перестал общаться с ней. "Мне кажется, так часто бывает. Когда люди расходятся на нехорошей ноте, кто-то выбирает чью-то сторону. Тогда вы переходите из приятельства в какое-то враждебное отношение друг к другу", – пояснил Тарасов.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 8 Авг 2018 в 2:44 PDT

Александр не стал рассуждать о причинах развода друга со звездой "Дома-2". "Там очень много моментов, которые они лучше прояснили бы. Мне не хочется лезть и опять что-то рассказывать. Это было уже так давно, что я не хочу снова это копать", – цитирует Александра Тарасова Sports.ru.