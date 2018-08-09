Больной раком Успенский потерял сознание на глазах жены

Писатель и сценарист Эдуард Успенский потерял сознание в коттедже на территории Новой Москвы, передает телеканал "360". Свидетельницей произошедшего стала его жена, которая позвонила в скорую.

Прибывшие медики отметили, что Успенский крайне слаб из-за онкологического заболевания. На место выехали другие специалисты, чтобы скорректировать 80-летнему писателю схему лечения.