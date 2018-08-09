Тает на глазах: разводящаяся с Питтом Джоли исхудала до 45 килограммов
13 августа состоится очередное заседание суда, где будет определен главный опекун пятерых младших детей знаменитой четы. Джоли не хочет уступать пока еще супругу пальму первенства – она и ее адвокаты много времени уделяют тщательной подготовке к слушаниям.
Артистка занята на съемках фильма "Малефисента-2", да и шестерым отпрыскам нужно постоянное внимание матери, поэтому Анджелина совсем перестала заботиться о себе. Из-за стресса актриса значительно похудела, она буквально тает на глазах. При росте 169 сантиметров звезда весит всего 45 килограммов.
"Команда, которая занимается съемками "Малефисенты-2", была в ужасе, когда увидела ее. Все костюмы стали огромны, а ее собственная одежда просто ужасна", – рассказал инсайдер изданию HollywoodLife.
Отметим, что два года назад Джоли весила рекордных 39 килограммов. Тогда близкие артистки забили тревогу и буквально вынудили ее заняться здоровьем. После ее вес приблизился к норме, но все равно оставался низким. Теперь звезда снова стремительно худеет. Поклонники полагают, что проблемы у артистки из-за конфликта с экс-возлюбленным. Многие боятся, что звезда заболеет нервной анорексией.
Напомним, что брак голливудских звезд разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – у жены лопнуло терпение.
Наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта – 16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы Вивьен и Нокс – стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже несколько лет не могут договориться, с кем будут жить дети.
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