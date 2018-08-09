Раскрыт источник баснословных богатств Бузовой

Согласно рейтингу Forbes поющая телеведущая Ольга Бузова очень богатая невеста. Звезда зарабатывает 257 миллионов рублей в год. Эта информация не дает покоя любопытным журналистам. Акулы пера решили выяснить откуда у звезды "Дома-2" такие деньги.

Бузову определенно нельзя назвать лентяйкой. Она постоянно занята. С 2008 года Ольга и в дождь, и в стужу ведет "Дом-2". Правда это занятие скорее можно назвать хобби нежели работой. Как сообщил шоумен Рустам Солнцев, артистка получает там всего 500-600 тысяч рублей в месяц, что в сравнении с ее другими доходами кажется сущим пустяком. По самым скромным подсчетам в год телеведущая получает на телестройке чуть более 60 миллионов.

Еще одним источником заработка для Ольги является аккаунт в Instagram. На звезду подписано более 13 миллионов человек. Как сообщил агент Бузовой Соня Агаева, рекламный пост в микроблоге артистки будет стоить коммерсантам 300 тысяч, а упоминание в Stories обойдется на 100 тысяч дешевле. Получается, что в год только в этой соцсети Бузова зарабатывает около 75 миллионов рублей.

Также поющая телеведущая ведет очень активную гастрольную деятельность. В месяц она дает примерно по восемь концертов, и за каждый получает гонорар в размере полутора миллионов рублей – это 144 миллиона в год.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 6 Авг 2018 в 10:00 PDT

Не брезгует Ольга и корпоративами. За несколько часов ее приватного выступления придется отдать около миллиона рублей. За год на частных вечеринках звезда "Дома-2" может заработать около 24 миллионов, сообщает сайт "Комсомольская правда". Отметим, что Бузова реализует свой потенциал не только как артистка и ведущая, она открыла свою линию одежды и аксессуаров, два ресторана быстрого питания и создала собственную криптовалюту.