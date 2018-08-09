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Шоу-бизнес

Кобзон: Врачи сказали, что мне осталось две недели

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Иосиф Кобзон продолжает лечение в одной из столичных клиник. По последней информации, народному артисту становится лучше. Незадолго до госпитализации Иосиф Давыдович дал откровенное интервью, в котором рассказал о борьбе с ужасающей болезнью.
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"Когда мне поставили диагноз, я почему-то без паники принял этот приговор, хотя, конечно, это страшный удар", – рассказал Кобзон изданию "Собеседник".

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Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

В тот момент у кабинета врача артиста ждала жена Нелли. "И вот выхожу и думаю: "Господи, как же мне ей сказать, что у меня такая неизлечимая болезнь..." Вышли из кабинета вместе с доктором, она внимательно смотрела, я попытался улыбнуться. Нелли спросила: "Ну что, папулик?", говорю: "Ну что тебе можно сказать, куколка, чтобы рассмешить? У меня рак", – вспоминает певец.

Артист ожидал, что его супруга после таких новостей закатит истерику или упадет в обморок. Но Нелли удивила Иосифа Давыдовича. "Она уверенно так сказала: "Ну что же, будем лечить!" Вот без этой поддержки, без того, что ты знаешь: что бы ни произошло, жена всегда рядом, – очень трудно бороться", – признался он.

Тогда Кобзон решил, что будет лечиться в Москве. Артист изначально не желал ехать за границу, однако медики настояли. "Но врачи сказали, что мне осталось две недели, и на консилиуме определили, что нужно оперироваться у определенного хирурга, который практикует в Берлине. Я не стал спорить. Мы с Нелли два месяца провели в Германии", – откровенно рассказал певец.

Позже артиста стали одолевать страхи. "Когда я вышел из забытья, первая мысль была: "Смогу ли я еще когда-нибудь выйти на сцену, спеть? Если нет, то тогда и просыпаться бессмысленно", – заявил Кобзон, добавив, что с того момента прошло много времени и он, благодаря заботе врачей и близких, прожил далеко не две недели.

Как писали Dni.Ru, Иосиф Кобзон более 10 лет борется с онкологическим заболеванием. Артист уже перенес две операции: в 2004-м и 2009 -м годах. Ранее певец предпочитал молчать о своей болезни, но недавно выступил с заявлением на шоу "Пусть говорят", посвященному борьбе с раком. Исполнитель настоятельно рекомендовал зрителям следить за своим здоровьем и чаще проходить обследования.

Автор: Алёна Нестерова9 августа 2018, 17:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кобзон по именам назвал больных раком звезд

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