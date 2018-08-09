Гафт не может говорить после удара

Валентин Гафт прокомментировал сообщение о смерти актрисы "Современника" Тамары Дегтяревой. Народный артист выразил восхищение стойкостью коллеги, которая до последнего сражалась с коварным недугом.

Валентин Иосифович отметил, что Тамара Васильевна была не только замечательной актрисой, но и прекрасным человеком. Она переживала личную трагедию в связи с недугом, но никогда не показывала свою боль окружающим.

Гафт признался, что покойная была образцом мужества. "Она играла, и никто не мог понять, что это так быстро произойдет. Сколько же она вытерпела! Это был очень мощный человек. Сильный, неплачущий по мелочам, она держалась, преодолевая невероятные трудности, и физические, и моральные. Это образец того, как себя надо вести, чтобы не превращаться в обузу для других. Хотя бы для тех, кто сделал для нее все возможное. Больше говорить не могу, это – удар", – заключил народный артист в эфире НСН.

Как писали Dni.Ru, Тамара Дегтярева скончалась 9 августа. О смерти актрисы сообщили на официальной странице театра в соцсети. Актриса умерла от остановки сердца.

У 74-летней актрисы был диабет, на фоне которого развились проблемы с сосудами, а впоследствии ослабело и сердце. В ноябре 2012 года ей ампутировали ногу, но это не помешало ей выходить к зрителям. Последней работой Тамары Дегтяревой был спектакль "Время женщин". Она появлялась на сцене, будучи прикованной к инвалидному креслу.

Актрису Тамару Дегтяреву похоронят 11 августа. Церемония прощания пройдет в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Как рассказали в пресс-службе театра "Современник", семья выполнит последнюю волю артистки – ее тело будет кремировано.