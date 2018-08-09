Семчев оплатил экспертизу-ДНК любовникам своей пассии

Экс-возлюбленная артиста Александра Семчева – Надежда Эккерт пыталась заставить его платить алименты. Женщина уверяла, что шесть лет назад родила от него сына Артема. Однако экспертиза-ДНК показала обратное. Актер не стал предъявлять претензий бывший подруге и даже помог ей найти настоящего отца мальчика.

Семчев не мог остаться в стороне от трагедии в семье маленького Артемки. После того, как Надежда рассказала о своем романе со звездой в выпуске шоу "На самом деле" Первого канала, ее муж Александр ушел из дома. Он не отказался общаться с ребенком, однако видеть Эккерт больше не хотел. Семчев решил вмешаться и предложил оплатить генетический тест для предполагаемых отцов ребенка.

Надежда вновь пришла в студию "На самом деле" и рассказала, что в ее жизни был еще один мужчина, который может быть биологическим отцом мальчика. "Мне не хватало заботы и внимания Александра Семчева, поэтому я сказала ему, что хочу съездить отдохнуть. В итоге, он отправил меня в короткое путешествие в Таиланд. Там я познакомилась с мужчиной Рамоном, который помог мне, когда я поранилась в море. В итоге, мы с ним катались на яхте, посещали острова. Это была настоящая сказка. Собственно, на острове между нами и разгорелся курортный роман. Мы еще какое-то время общались после моего возвращения, но узнав о беременности, я оборвала с ним всякие контакты", — заявила Эккерт.

Публикация от ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛЮДИ (@people.theatre) 23 Дек 2017 в 5:48 PST

Любовник-иностранец по имени Рамон, также приехал на съемки. Он подтвердил правдивость слов Надежды и согласился пройти ДНК-исследование. Он готов общаться с ребенком, в случае если тот окажется ему родным.

В конце программы были озвучены результаты генетического исследования. Истинным родителем Артема оказался муж Эккерт – Александр. Эта новость сразила Надежду. Она тут же пожалела, о том, что рассказала о своих интимных похождениях на всю страну. Женщина заявила, что будет винить себя в разрушении семьи.