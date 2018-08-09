Лазарев потрясен смертью режиссера Брусникина

Певец Сергей Лазарев ошарашен смертью 60-летнего театрального режиссера Дмитрия Брусникина. Исполнитель выразил свои соболезнования.

"Я сам узнал об этом только-только, буквально час назад, о том, что Дмитрий Владимирович скончался. Для меня, конечно, это большое потрясение. Он являлся руководителем, худруком моего курса в школе-студии МХАТ, наш мастер… Конечно, для меня это большое потрясение и шок. Это неожиданно. Сейчас созваниваемся с однокурсниками, конечно, все в большом шоке. Нет слов. Невероятная несправедливость", – цитирует Сергея Лазарева телеканал РЕН ТВ. Вокалист отметил, что Дмитрий был еще очень молодым и имел много планов на будущее.

Также по поводу ухода из жизни режиссера высказалась актриса Екатерина Саломатина. Артистка отметила, что Брусникин многое делал для своих студентов и для нее лично, и за это она ему очень благодарна. "Всегда молодой, всегда красивый. Высокий", – охарактеризовала Саломатина Дмитрия.

Скорбит о потере наставника и Александра Урсуляк. Артистка выразила соболезнования семье погибшего. "Я просто в полнейшем шоке, потому что это невосполнимая утрата для меня. Это мой учитель", – сообщила актриса. Также она добавила, что пока не может полностью осознать произошедшее.

Напомним, сегодня, 9 августа, стало известно о смерти режиссера и актера Дмитрия Брусникина. Ему было 60 лет. Причины смерти артиста не называются. О месте и дате проведения гражданской панихиды будет объявлено позже.

Дмитрий Брусникин был художественным руководителем московского театра "Практика". Телезрители запомнят его по ролям в сериалах "Петербургские тайны", "Марш Турецкого", "Сыщики" и "Досье детектива Дубровского".