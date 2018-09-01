Полуголый солист Imagine Dragons поднял флаг Украины на концерте

На концерте американской рок-группы Imagine Dragons в Киеве солист коллектива Дэн Рейнольдс поднял на сцене Флаг Украины во время исполнения песни It's Time. С флагом в одной руке и с микрофоном в другой, в одних лишь шортах, он простоял до конца композиции.

прочитано 1342 раза