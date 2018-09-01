Шубская похвасталась дорогим подарком от Овечкина

Анастасия Шубская на своей странице в Instagram похвасталась дорогим подарком от Александра Овечкина. Муж купил ей сумку Hermes.

Жена одного из самых знаменитый российских хоккеистов Александра Овечкина Анастасия Шубская активно делится со своими подписчиками в Instagram некоторыми деталями личной жизни. Не могла она не похвастаться презентом. который ей преподнес супруг.

В соответствии со всеми правилами нагнетания интриги, 24-летняя красавица сперва показала лишь закрытую коробку. "Мужчины. балуйте своих женщин! Happy wife – happy life (Счастливая жена – счастливая жизнь. – Прим. ред.). Все просто", – подписала она снимок.

Впрочем, долго гадать, что же за подарок преподнес спортсмен своей супруге, которая не так давно подарила ему ребенка, пользователям Сети не пришлось. Содержимое коробки Анастасия Шубская продемонстрировала следом. Оказалось, что она стала счастливой обладательницей сумки Hermes.

Судя по ценам на официальной странице бренда в Сети, Александру Овечкину пришлось вложить за модный аксессуар не менее полумиллиона рублей. Кому-то может показаться, что это слишком большие траты, но на что только не пойдет спортивная звезда мирового уровня, чтобы угодить любимой женщине.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 6 Авг 2018 в 6:59 PDT

Напомним, Александр Овечкин и Настасья Шубская оформили отношения еще в августе 2016 года. Однако тогда влюбленные не стали устраивать громкое торжество, решив отложить его на год. Лишь 8 июля 2017-го супруги закатили пир на весь мир.

Шубская родила мальчика 18 августа в США. Ребенка называли Сергеем в честь погибшего брата Овечкина.