Беременная пятым ребенком Порошина развелась с мужем

Мария Порошина и Илья Древнов развелись. 44-летняя актриса, по слухам, ожидающая пятого ребенка, теперь находится в новом статусе.

Мария Порошина и Илья Древнов были вместе почти 17 лет. За время семейной жизни актриса подарила супругу трех дочерей – Серафиму, Аграфену и Глафиру. Также они воспитывали Полину – дочь Порошиной от брака с актером Гошей Куценко.

Казалось бы, семья Марии и Ильи была удивительно гармоничной. Актриса не раз давала жизнеутверждающие интервью, впрочем, признавая, что семейная жизнь – это труд. "Любовь любовью, но, если не работать над собой, не переламывать в какие-то моменты себя, свою гордыню, свое эго и свою лень, можно случайно потерять человека", – говорила недавно Мария Порошина.

Видимо, в какой-то момент супруги не смогли найти общий язык. В начале лета артистка обратилась в судебный участок Тушинского района Москвы с просьбой расторгнуть брак с Древновым. Теперь актеры официально разведены. "Как и положено, через месяц после подачи заявления судья вызвал обоих супругов на беседу, дал время подумать и в итоге поставил точку в деле", – рассказали в участке журналу StarHit.

Отметим, что Мария Порошина умудряется сочетать работу с домашними заботами. Актриса убеждена, что за все в семье отвечает именно мать. "Какая проблема возникает, такую и решаю", – говорила в интервью артистка. Порошина призналась, что постоянно пытается исхитриться, чтобы можно было и ребенка укачивать, и обед готовить, и белье гладить. К счастью, у нее есть помощницы – няни, которые давно работают в доме.