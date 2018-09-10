Юрия Лозу погнали в шею из-за запретного слова

Администрация социальной сети Facebook на месяц заблокировала аккаунт российского музыканта Юрия Лозы. Певец употребил в речи слово "москаль".

Примечательно, что музыкант использовал запрещенное в соцсети слово в отношении себя, передает телеканал "360". Уточняется, что он лишился доступа к своему аккаунту на месяц, пишет Ura.ru.