Вылетевшие с шоу женихи унизили Бузову

В третьем выпуске реалити-шоу "Замуж за Бузову" на ТНТ завидная невеста выгнала сразу двух участников. Ими стали Андрей Наумов и Жан-Мишель Щербак.

Парни прокомментировали решение телезвезды. Наумов опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с Щербаком.

На нем молодые люди позируют, обнявшись, с двумя белыми пакетами. На одном написано "Просто друг – наглец", а на втором — "Пиар". "Ребята ну получается!!! Я пришел за пиаром. Жан пришел как друг. Все остальные за любовью. Смотрим дальше, будет жарко (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)", – врезал сарказмом Бузовой Андрей Наумов под снимком .

Прощаясь с Щербаком, поющая ведущая заявила: "Ты такой красивый. Я улыбаюсь, когда тебя вижу. С тобой у меня всегда хорошее настроение. Я рада тебя видеть… Ты мой наглец, но не мой мужчина". При этом Ольга отметила, что не хочет себя обманывать.

В ответ Жан-Мишель пожелал Бузовой счастья. Однако позже парень признался, что решение звезды ему понять трудно. По его словам, девушка раздавила его самооценку и унизила. Щербак заявил, что дальнейшего дружеского общения с Ольгой у него быть не может.

Что касается Андрея Наумова, то знаменитость заявила ему на церемонии поцелуев, что знает истинную причину его присутствия на шоу. "Зачем ты не взял деньги? Объясни мне. Андрей, я знаю, для чего ты пришел. И это точно не я… Я не верю тебе. Я говорю тебе нет", – отшила кавалера Бузова.