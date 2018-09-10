Без трусов, но в шляпе: голый армянин устроил танцы в эфире "Дома-2"

Участник "Дома-2" Иосиф Оганесян решился на отчаянный шаг. Ради своей возлюбленной Саши Черно армянин станцевал стриптиз.



Оганесян тряс своим достоинством перед камерами, прикрывшись лишь шляпой. При этом в зубах мужчина зачем-то держал полотенце.

Звезда "Дома-2" кружила перед своей возлюбленной и даже потерлась голой пятой точкой о стену. Старания Иосифа не пропали даром – судя по реакции развалившейся на кровати Черно, девушке танец понравился. Однако зрители не разделили восторг Саши. Народ набросился на Иосифа с упреками.

"Оганесяну как теперь родные будут относится после такого танца (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Интересно, мамка гордится Йоськой?", "Какие ему танцы на тв.? Он здесь то как раскоряка, не смог нормально станцевать. Обычно голые мужики отлично смотрятся,но тут без рвоты не взглянешь", – распекли Иосифа поклонники телестройки.

Как писали Dni.Ru, отношения Черно и Оганесяна далеки от идеала. Скандалы, которые устраивает пышнотелая зазноба Иосифа, шокируют даже многое повидавших редакторов "Дома-2". Однако летом молодой человек, который на фоне крупной возлюбленной кажется дистрофиком, сделал ей предложение, и та ответила согласием. Теперь пара планирует свадьбу.

