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Выгнать с позором: обнаглевших Киркорова и Баскова выдворяют из России

Кадр youtube.com
Россияне создали петицию, в которой просят главу государства Владимира Путина лишить исполнителей гражданства нашей страны. Своим мнением с Dni.Ru поделился и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
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Новое совместное творение Филиппа Киркорова и Николая Баскова, вызвавшее массу негативных отзывов в Сети, стало причиной создания петиции против народных артистов. Россияне в шоке от треш-клипа на песню "Ибица".

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Последнее творчество певцов, "развращающих умы детей и взрослых", в петиции на Change.org сравнивают с гнойным нарывом. "Моральные разложенцы и балагуры" – самые лестные комментарии, которые оставляют под последним клипом весельчаков.

"Хватит это терпеть! Нужно с позором лишить гражданства и Киркорова, и Баскова, а потом пинками выставить за пределы горячо любимой родины. Наложить запрет на творчество, сжечь любое упоминание об "артистах" и удалить все песни. Навсегда", – предлагает автор петиции. Прокомментировал данное предложение и Вадим Манукян.

Эксперт напомнил, что еще весной этого года, когда была запущена инициатива "О лишении звания народного артиста Киркорова" одним из пользователей сайта петиций, он говорил, что Филиппу Бедросовичу следует одуматься, "отойти от этого безумного хайпа, в который он ударился". "Тогда эту петицию подписали десятки тысяч людей, многие были недовольны клипом "Цвет настроения синий". В том числе и долгие годы преданные поклонники", – заявил Манукян.

"И что же происходит сейчас? Киркоров не только не одумался, он уже и второго народного артиста подключил к своей вакханалии и радуется тому, что снова миллионы людей смотрят на их, с позволения сказать, творчество. Я прекрасно понимаю людей, которые недовольны тем, как эти народные артисты привлекают к себе внимание. Но то, что позволено Бузовой и Шнуру, совсем не к лицу Киркорову и Баскову", – считает эксперт. По его мнению, новая петиция говорит о том, что народ себя не ассоциирует с этими артистами "и что они сегодня скорее инородные, чем народные". "Может, хоть это их остановит. Боже, верни Коле и Филе разум и опусти их с небес на землю", – заключил Вадим Манукян.

Отметим, клип уже собрал в Сети десятки тысяч дизлайков. Ролик вполне могут заблокировать: пользователи рассмотрели в нем проявление ненависти, оскорбления и материалы сексуального характера.

А композитор Игорь Крутой рискнул и разрешил Киркорову и Баскову показать "Ибицу" в виде концертного номера на "Новой волне". Он не может понять, почему люди так нервно восприняли ролик. "Я считаю, что это зависть к успеху… Да, они в клипе немного перешли грань дозволенного, но песню стали "закрывать" еще до того, как появился клип... Но мне кажется, это будет мегахит и по количеству просмотров, и по популярности… Я думаю, клип обречен на успех… Во всяком случае, я им дал на "Новой волне" зеленый свет. И на "Песне года" "Ибица", конечно же, прозвучит", – цитирует Крутого сайт "Комсомольская правда".

Автор: Валерия Нарская10 сентября 2018, 16:18
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