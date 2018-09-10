Кончаловский развелся с женой ради иностранки

В студии передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" появилась актриса Наталья Аринбасарова. Женщина рассказала о встрече с режиссером Андреем Кончаловским, их семейной жизни и разводе.

Андрей Кончаловский познакомился с Натальей Аринбасаровой на съемках своего фильма "Первый учитель". Режиссер обратил внимание на юную актрису, однако та не позволяла ему оказывать ей знаки внимания. "Как только Андрей меня пытался обнимать за плечи, чтобы объяснить что-то по роли, я у него выныривала из-под рук и говорила: "Не прикасайтесь ко мне!" Видимо, ему это понравилось", – заключила Аринбасарова.

Тем не менее когда Наталье исполнилось 18 лет, Андрей на ней женился. Интересно, что его семья сразу тепло приняла Аринбасарову. А вот ее родители отнеслись к Кончаловскому с предубеждением. "Какой он развязный и все время улыбается", – говорила Наталье мать. В 1966 году Аринбасарова подарила Кончаловскому сына Егора. Однако спустя несколько лет Наталья и Андрей расстались.

По словам Аринбасаровой, Кончаловский очень влюбчивый человек. "Ему все время нужно кого-то покорять. Он влюблялся во всех актрис, которых снимал. Но я этого не знала. Я была наивная и думала, что он не может изменить мне", – заключила она. Примечательно, что Аринбасарова буквально вынудила Кончаловского развестись. Она его заперла в комнате и пригрозила, что не откроет, пока он не подпишет бумагу о согласии на развод.

Наталья объяснила, что решилась на расставание, когда узнала о желании Андрея эмигрировать. Он все время говорил, что в Советском Союзе жить невозможно, нужно уезжать. А легально это можно было сделать, только женившись на иностранке. И Наталья понимала, что является препятствием для этого. "Я понимала, что происходит что-то не то. И обмана я терпеть не хотела", – призналась актриса.

Наталья Аринбасарова еще дважды выходила замуж, от второго мужа, художника-постановщика Николая Двигубского у нее дочь Екатерина. Сейчас актриса в разводе.