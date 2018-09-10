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"Щека съехала": перекошенную Волочкову отправили к медикам

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову вновь обсуждают в Сети. Артистке советуют обратиться к врачу.
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Балерина опубликовала в личном Instagram снимок из цирка. Волочкова позирует у клетки с бегемотом.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Бегемот-самое страшное животное в Африке..🙈 Но в цирке все животные такие добрые!🙏🏻 Они добрее людей многих..🐒(…) А закулисье, которое в очередной раз было показано моим девочкам Арише и Элизе крестнице впечатлило!!!🦊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анастасия в комментариях.

Поклонников заинтересовало то, как получилось лицо танцовщицы на фото. По их мнению, правая щека звезды балета деформирована. Некоторые предположили, что артистка страдает от флюса. Взволнованные почитатели призвали ее срочно обратиться за медицинской помощью и чаще полоскать рот отварами трав.

"Флюз?", "А что с правым глазом?", "у Вас флюс! Срочно полощите!", "А что с лицом? Как то перекосило его", "к врачу сходи, или травкой полощи", "Настя, а почему лицо перекосило?", "а что лицо искаженное, фото не удачное", "А что с лицом? Бегемот покусал? 😳🙀", "С лицом действительно чтот не то", "А что с лицом, оно разъехалось?!", "А что с правой щекой", "Что с лицом....правая щека сьехала", "Может это на нервной почве? Или от алкоголя?а может все вместе, раньше Настя была куда симпотиШней😳", – рассуждали интернет-обыватели.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Отметим, что многие фолловеры советовали Волочковой удалить снимки. По их мнению, артистка получилась настолько неудачно, что на ее фоне бегемот кажется фотогеничней.

"Анастасия! Зачем такое ужасное фото выставлять? Или у вас реальная зависимость от инсты ?", "Фото конечно не самое удачное... Но Настя всегда будет прекрасна! Настя одна из самых красивых русских женщин! Красавица, умница, талантище! Так держать! Пусть все завидуют, людям больше заняться нечем.... Настя ты лучшая!", "У бегемота лицо ровнее получилось😀", "Бегемот очень красивый да и только !" – писали пользователи Сети в комментариях.

Автор: Руслана Алексеева10 сентября 2018, 18:05
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