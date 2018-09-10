Порнофото звезды "Пацанок" утекли в Сеть

Экс-участница шоу Саша Петрова опубликовала интимные снимки. На них 21-летняя девушка занимается самоудовлетворением.

Оказывается, Петрова за 1000 рублей раздевается и присылает снимки пользователям Сети, передает Telegram-канал Super. Теперь откровенные фото стали достоянием широкой общественности.

Саша – уроженка Санкт-Петербурга. Она работает диджеем под псевдонимом Drugfox. Также девушка трудится вебкам-моделью на эротическом сайте и любит раздеваться на людях. Родители не против неоднозначного увлечения дочери и не осуждают ее, считая, что это тоже неплохой заработок, сообщает сайт Uuchastniki.com.

Петрова активно ведет социальные сети. В ее Instagram-аккаунте много откровенных фото. Трудный характер звезде "Пацанок" передался от отца, с которым у нее в детстве были конфликты.

У Саши есть сестра. Девушка давно занимается фехтованием. Саша решила пройти кастинг в третий сезон шоу "Пацанки", чтобы найти в себе гармонию и научиться контролировать эмоции.