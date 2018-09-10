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Дроботенко рассказал о рыдающем от бессилия умирающем Задорнове

Михаил Задорнов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Юморист Сергей Дроботенко написал книгу о своем коллеге и друге Михаиле Задорнове. В произведении "Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда…" артист рассказал о жизни и смерти сатирика.
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На презентации книги Дроботенко поведал о последней встрече и последнем разговоре с Задорновым. По словам юмориста, это произошло после сольного выступления Михаила Николаевича в Москве.

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Михаил Николаевич Задорнов

Михаил Николаевич Задорнов драматург, сатирик

"Он провел концерт отлично, но выглядел нехорошо, с трудом дошел до микрофона… А я там был, но в гримерку к нему не зашел. Во-первых, был не один – там целое семейство сидело, мама с сестрой из Омска приехали. Во-вторых, не хотел себя как-то специально афишировать… Но ему сказали, что я в зале, он меня представил публике. Казалось бы, надо заходить! Но администратор почему-то не подходил к телефону, а дверь в гримерку оказалась заперта, мы пять минут у нее постояли, что делать – ушли", – вспомнил в беседе с корреспондентом сайта "Комсомольская правда" Дроботенко.

Позже выяснилось, что Задорнов обиделся на друга за то, что он не зашел поздороваться. "Через три дня я ему позвонил, объяснил ситуацию, и мы целый час с ним проболтали. Раньше такого никогда не было – он время ценил. И оказалось, что это наш последний разговор", – отметил юморист.

По словам Дроботенко, друзья и коллеги хоть и знали диагноз Михаила Николаевича, но не понимали, насколько все серьезно. "В истории же было множество случаев, когда люди справлялись с его болезнью. А уж Задорнов-то, который всегда так пекся о своем здоровье! Казалось, что врачи все ему исправят, и все будет нормально", – поделился артист.

Последнему выходу на сцену Задорнова Дроботенко посвятил несколько страниц своей книги. По словам юмориста, выступление Михаилу Николаевичу далось с трудом. "Первый монолог прочитал великолепно. На втором вдруг стала отказывать рука. Он выронил листочки с текстом, но нашел в себе силы нагнуться, поднять, даже что-то пошутить по поводу Пенсионного фонда, лицом которого он готов стать… Потом стала отказывать речь. А потом он упал", – пишет Дроботенко в своей книге.

Из-за кулис тут же выбежали сотрудники концертного зала. "Помогли подняться, увели… Публика, конечно, поначалу растерялась не меньше самого Задорнова, а потом, чтобы поддержать, начала аплодировать. Бешено! А в конце уже стоя… У Михаила Николаевича катились слезы. Наверное, не столько от боли, сколько от ощущения собственного бессилия. Беспомощность, есть ли более изощренная пытка для судеб людских? (…) Это был последний выход короля. Бог назначил ему аудиенцию через год" – так юморист описал последний выход на сцену своего коллеги.

Напомним, Михаил Задорнов скончался в ноябре 2017 года от рака. Со страшной болезнью сатирик боролся несколько лет.

Автор: Алёна Нестерова10 сентября 2018, 19:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Михаил Задорнов

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