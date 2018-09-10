"Назвала сына выродком": Гусев раскрыл причину развода с Романец

Похоже, темпераментная пара вновь на грани разрыва отношений. Антон Гусев рассказал бывшей жене Евгении Феофилактовой о проблемах в семейной жизни с Викторией Романец.

Нынешняя супруга не жалует сына Антона. Девушка позволяет себе негативно высказываться в адрес пятилетнего мальчика.

Удалось увидеть переписку Гусева с матерью своего ребенка. В ней парень сообщает Феофилактовой, что планирует расстаться с Викой из-за ее плохого отношения к малышу.

"Недавно Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля "выродком", "дауном", сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом", - цитирует экс-участницу реалити-шоу Starhit.ru. Евгения призналась, что в шоке от узнанного.

А вот в жизни самой Феофилактовой наступила светлая полоса. После скандального развода, который состоялся два года назад, она обрела свое женское счастье. "Обязательно поделюсь с вами своим счастьем, но сделаю это после свадьбы… Я несвободна, у меня все хорошо, а мой сын не обделен мужским вниманием", – поделилась Евгения.

Напомним, год назад Гусев сыграл свадьбу с Викторией Романец. Но, как оказалось, и эта любовная история далека от идеала. Звезды "Дома-2" ранее уже объявляли о разрыве, но потом мирились.