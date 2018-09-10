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Шоу-бизнес

Экстремально похудевшего Фадеева не узнают люди

Максим Фадеев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Популярный продюсер Максим Фадеев не устает радовать поклонников. Знаменитость не только балует фанатов музыкальными новинками, но и мотивирует их на здоровый образ жизни.

Продолжение: Костенко нелепо оправдалась за оголенную грудь
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Фадеев всерьез занялся своим внешним видом. За довольно короткий срок он похудел на 61 килограмм.

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Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

В своем Instagram продюсер опубликовал снимки, на которых можно проследить изменения в его фигуре. "Вот так было! Но теперь, уже минус 61 кг. Продолжаю! 😂✊ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Максим.

Подписчики отметили, что знаменитый музыкальный менеджер обладает удивительной выдержкой, раз он добился таких внушительных результатов. Даже преданные почитатели перестали узнавать экстремально похудевшего Максима. Некоторые отметили, что своим примером Фадеев вдохновил их на изменения.

"Фантастический результат", "Привет на какой диете сидите", "Умничка ,прекланяюсь так держать!", "Дааа, сила воли в вас убойная, вы молодец, мужчинам это дается хуже, чем женщинам, по сыну своему знаю. Супер!!!", "Горжусь! Тож худею)", "Результат у вас уже очень хорошо виден! Это заслуживает уважения! Это ощущение легкости в теле потом не захочется ни на что променять))) удачи!" – писали интернет-обыватели в комментариях.

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Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)

Отметим, что Максим как-то говорил, что сбрасывать вес ему помогает особая система, детали которой он пока держит в тайне. Он обещал рассказать правду после того, как достигнет цели.

Также, похудев, Фадеев сбреет бороду, которую он носил, чтобы скрыть второй подбородок. "Как только выкладываю новые фотографии, кто-нибудь да напишет – "сбрейте бороду!" Я хотя и давал обещание, что пока не похудею, борода будет на месте, но раз она не дает вам покоя..." – писал продюсер в Сети.

Автор: Руслана Алексеева10 сентября 2018, 21:05
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