Экстремально похудевшего Фадеева не узнают люди

Популярный продюсер Максим Фадеев не устает радовать поклонников. Знаменитость не только балует фанатов музыкальными новинками, но и мотивирует их на здоровый образ жизни.

Фадеев всерьез занялся своим внешним видом. За довольно короткий срок он похудел на 61 килограмм.

В своем Instagram продюсер опубликовал снимки, на которых можно проследить изменения в его фигуре. "Вот так было! Но теперь, уже минус 61 кг. Продолжаю! 😂✊ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Максим.

Подписчики отметили, что знаменитый музыкальный менеджер обладает удивительной выдержкой, раз он добился таких внушительных результатов. Даже преданные почитатели перестали узнавать экстремально похудевшего Максима. Некоторые отметили, что своим примером Фадеев вдохновил их на изменения.

"Фантастический результат", "Привет на какой диете сидите", "Умничка ,прекланяюсь так держать!", "Дааа, сила воли в вас убойная, вы молодец, мужчинам это дается хуже, чем женщинам, по сыну своему знаю. Супер!!!", "Горжусь! Тож худею)", "Результат у вас уже очень хорошо виден! Это заслуживает уважения! Это ощущение легкости в теле потом не захочется ни на что променять))) удачи!" – писали интернет-обыватели в комментариях.

Отметим, что Максим как-то говорил, что сбрасывать вес ему помогает особая система, детали которой он пока держит в тайне. Он обещал рассказать правду после того, как достигнет цели.

Также, похудев, Фадеев сбреет бороду, которую он носил, чтобы скрыть второй подбородок. "Как только выкладываю новые фотографии, кто-нибудь да напишет – "сбрейте бороду!" Я хотя и давал обещание, что пока не похудею, борода будет на месте, но раз она не дает вам покоя..." – писал продюсер в Сети.