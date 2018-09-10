"Обещал выпороть": напуганная Борисова ищет защиты от бывшего мужа

Телеведущая Дана Борисова недовольна поведением бывшего супруга. По словам звезды, мужчина поступает нечестно.

В то время пока Дана боролась с наркозависимостью, опекуном ее дочери Полины стал родной отец Максим Аксенов. Теперь каждый месяц знаменитость выплачивает экс-супругу алименты на содержание ребенка. Однако фактически девочка проживает с ней.

Борисова взяла на себя все расходы наследницы – кормит, одевает, однако продолжает перечислять деньги Аксенову. "Я полностью собрала Полину в школу. Сейчас она проживает со мной и очень хочет пойти на фитнес. Однако у меня нет средств на покупку абонемента. Конечно, я хочу, чтобы все это закончилось, но получить право опеки можно только через суд, а у меня нет денег на адвоката", – призналась звезда.

Помимо финансового вопроса есть еще одна проблема, которую Дана пытается решить через органы опеки – Максим пригрозил девочке физическим наказанием. По словам Борисовой, Полина позвонила отцу и попросила передать осенние вещи, однако ответ родителя испугал ребенка и звездную маму.

"Я ведь забрала ее без одежды, обуви, а скоро холода. В ответ он приказал не грубить ему и пообещал встретить Полинку после школу и выпороть ремнем за дерзость. У меня ребенок напуган, боится идти в школу. Она же девочка, а ей собственный отец угрожает насилием", – цитирует телеведущую StarHit.

Телеведущая отмечает, что уже встречалась с сотрудниками отдела по защите детей. Однако социальные работники не могут урезонить мужчину, который груб даже с представителями органов опеки. Дана готова пойти на все, чтобы обеспечить безопасность дочери.