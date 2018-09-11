Никита Михалков перенес срочную операцию в Москве

Российский кинодеятель Александр Адабашьян рассказал, что его коллега по цеху Никита Михалков находится в больнице. Режиссер был госпитализирован со спортивной травмой.



Здоровью Михалкова ничего не угрожает. Режиссер получил травму и был прооперирован. Теперь он проходит восстановительное лечение, передает телеканал "360".

"Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства", – заявил Адабашьян. Когда именно это произошло, неизвестно, пишет teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что недавно Михалков был замечен в Челябинске на турнире по профессиональному боксу, сообщает EG.ru. Режиссер выглядел бодрым, однако передвигался на костылях.

Напомним, что это уже не первая новость о госпитализации Михалкова за последнее время. В марте 2018 года появлялась информация о том, что Никита Сергеевич упал и ударился головой во время рабочей поездки. Режиссеру пришлось обращаться за помощью к медикам. Специалисты не обнаружили серьезных травм.

Вероятно, неприятные последствия повлек активный образ жизни Михалкова. В свои 72 года он пытается везде успевать и очень много работает.