Казус на вечеринке: Шнуров вышел в свет с новой подругой и забыл ее имя

Поклонники Сергея Шнурова долго ждали, когда музыкант появится на публике с новой избранницей Ксенией. Однако певец, который прославился не в последнюю очередь благодаря скандалам и провокациям, снова всех удивил. Шнур показал общественности другую красавицу.

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