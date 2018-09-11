Праздник умершего Кобзона обернулся для украинцев катастрофой

Посвящения памяти Иосифа Кобзона в российской прессе возмутили украинских журналистов. Однако их попытки отыскать негатив в соцсетях потерпели неудачу.

Украинские издания в ироничном тоне пишут о "массовой скорби" россиян, вспоминающих ушедшего из жизни известного певца Иосифа Кобзона. 11 сентября - день рождения артиста, которому исполнился бы 81 год.

"Российские СМИ устроили массовую скорбь по случаю дня рождения скандального советского певца, депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона, который умер 30 августа 2018 года... росСМИ активно продолжают восхвалять покойного певца, указывая на его достижения при жизни и величие", – пишет "Обозреватель".

Однако дальше этого в попытках поиздеваться над россиянами и памятью покойного артиста издание не продвинулось – а перешло к изложению последнего интервью с Кобзоном, которого в России называют Героем с большой буквы.

"11 сентября мы отмечаем точно так же, как если бы наш Герой был жив. То есть – традиционным интервью с ним", – цитирует украинское издание "Комсомольскую правду".

11 сентября 1937 род.

Иосиф Кобзон -нар.арт.СССР

-голос целой эпохи

Он пел для наших солдат в

Афгане

Он рисковал жизнью в окт.

2002, спасая детей из

захвачен.террористами ‘’Норд-Оста’’

Он помогал многим детским

домам

Он ездил на Донбасс с концертами и оказ. помощь



МЫ ПОМНИМ !! pic.twitter.com/ItSlqOmQzg — Ангулемский (@PLuWex) 11 сентября 2018 г.

Когда артиста спросили о возможном завершении политической деятельности, он ответил, что все ненавистники пытаются очернить его, а также обвиняют в торговле оружием и наркоторговле. "Многие говорят – ну, он идет в депутаты, для того чтобы у него был иммунитет неприкосновенности. А зачем она мне, неприкосновенность? Я не занимаюсь бизнесом, у меня нет никаких преступных связей, хотя Америка меня в этом упрекает. Какой-то негодяй написал в Америке письмо, что я связан с торговлей оружием, наркомафией и с оргпреступностью", – говорил певец в своем интервью.

11 сентября родился Иосиф Кобзон.

Он покорил слушателей своей неповторимой манерой, глубоким голосом и песнями композиторов, которые писали их именно «под него». Многожанровый репертуар содержит патриотические песни, о Родине и природе, о войне и русские песни старых времен pic.twitter.com/w2eEby6Gc7 — КОНОВАЛОВ АНДРЕЙ (@amikdent1) 11 сентября 2018 г.

Украинское издание признает, что большинство комментариев в Сети выдержаны в восторженных тонах. Пользователи поздравляют исполнителя с днем рождения, отмечая, что память о нем – бессмертна. "Он покорил слушателей своей неповторимой манерой, глубоким голосом и песнями композиторов, которые писали их именно "под него", – отмечают в Twitter.

11 сентября 1937 года в городе Часов-Яр Сталинской области Донбасс родился Народный Артист СССР Иосиф Давидович Кобзон. ��������Почтим Память Прославленного Земляка pic.twitter.com/4u4sRs6N52 — goscha (@igornil2) 11 сентября 2018 г.

Российский и советский певец Иосиф Кобзон умер 30 августа в одной из клиник Москвы, где до этого проходил лечение. Певец был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище, рядом со своей матерью.